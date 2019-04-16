Вт, 16.04.2019
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Президент Кальюлайд назначила кандидатом в премьер-министры Юри Ратаса

Президент Кальюлайд назначила кандидатом в премьер-министры Юри Ратаса

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Керсти Кальюлайд во вторник в Португалии подписала  решение о назначении кандидатом в премьер-министры лидера Центристской партии Юри Ратаса, передает Postimees.

Президент встретилась с главами всех парламентских фракций и по итогам консультаций решила предложить Ратасу сформировать правительство. «Теперь задача Юри Ратаса — сформировать правительство, которое в целом и каждый член которого уважали бы дух нашей конституции и те ценности, которые записаны в нашей конституции», — сказала Кальюлайд.

В своем выступлении на первом заседании нового созыва Рийгикогу на позапрошлой неделе президент подчеркнула, что 12 статья конституции Эстонии гласит: все равны перед законом. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за своей национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам.

Теперь у Ратаса 14 дней на то, чтобы выступить в Рийгикогу с докладом о принципах формирования нового правительства и добиться от парламента поддержки.

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