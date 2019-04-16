В эстонском лесу обнаружены человеческие кости

Саперы Сил обороны, исследовавшие на выходных обстановку на Сааремаа для предстоящих в мае крупномасштабных учений, нашли на противотанковой линии Лыпе в лесу Сырве груду человеческих костей, пишет газета Saarte Hääl.
«Поскольку работа с человеческими останками не является частью их повседневной деятельности, они обратились к музею. Во вторник мы посетили это место и обнаружили там человеческие череп, нижнюю челюстную кость, бедренные кости трех человек и много других костей», - сказал консультант Сырвеского музея военной истории Тыну Велдре.
Покрытые мхом кости были сложены в одну кучу. Там же валялись германский армейский патронташ, обрывки упряжных ремней и даже пластмассовая расческа.