В Германии погиб водитель, врезавшийся в эстонский грузовик

28-летний мужчина из Эстонии вчера вечером ехал на седельном тягаче по автомагистрали A2, когда около Беккума произошла поломка. Мужчина остановился на правой обочине и включил огни безопасности.

В 17.20 мимо проезжал грузовик-цистерна, который по неизвестной до сих пор причине неожиданно отклонился вправо и врезался в эстонский грузовик.

Водитель грузовика-цистерны, 63-летний житель Беккума, погиб на месте происшествия. Скорая помощь доставила мужчину из Эстонии в больницу в состоянии шока.