Вт, 16.04.2019
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В Германии погиб водитель, врезавшийся в эстонский грузовик

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Немецкая полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: www.7aktuell.de/Fabian Geier/imago/Scanpix

В Германии, в Северном Рейне-Вестфалия, в понедельник вечером погиб водитель грузовика-цистерны, который врезался в остановившийся у дороги эстонский грузовик, передает Postimees.

28-летний мужчина из Эстонии вчера вечером ехал на седельном тягаче по автомагистрали A2, когда около Беккума произошла поломка. Мужчина остановился на правой обочине и включил огни безопасности.

В 17.20 мимо проезжал грузовик-цистерна, который по неизвестной до сих пор причине неожиданно отклонился вправо и врезался в эстонский грузовик.

Водитель грузовика-цистерны, 63-летний житель Беккума, погиб на месте происшествия. Скорая помощь доставила мужчину из Эстонии в больницу в состоянии шока.

Отрезок автомагистрали закрыт весь вечер понедельника из-за трагической аварии.

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