В Германии погиб водитель, врезавшийся в эстонский грузовик

В Германии, в Северном Рейне-Вестфалия, в понедельник вечером погиб водитель грузовика-цистерны, который врезался в остановившийся у дороги эстонский грузовик, передает Postimees.
28-летний мужчина из Эстонии вчера вечером ехал на седельном тягаче по автомагистрали A2, когда около Беккума произошла поломка. Мужчина остановился на правой обочине и включил огни безопасности.
В 17.20 мимо проезжал грузовик-цистерна, который по неизвестной до сих пор причине неожиданно отклонился вправо и врезался в эстонский грузовик.
Водитель грузовика-цистерны, 63-летний житель Беккума, погиб на месте происшествия. Скорая помощь доставила мужчину из Эстонии в больницу в состоянии шока.
Отрезок автомагистрали закрыт весь вечер понедельника из-за трагической аварии.