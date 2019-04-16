В Таллинне резко затормозил автобус: пострадали женщина средних лет и младенец

Сегодня в 18.30 в Центр тревоги сообщили, что на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди водитель автобуса был вынужден резко затормозить из-за выехавшей наперерез машины. Скорая помощь доставила в больницу на проверку здоровья находившуюся в автобусе 64-летнюю женщину и двухмесячного младенцы.