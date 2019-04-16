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  • В Таллинне резко затормозил автобус: пострадали женщина средних лет и младенец

В Таллинне резко затормозил автобус: пострадали женщина средних лет и младенец

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В Таллинне автобус был вынужден резко затормозить из-за выехавшей наперез машины, в результате чего пострадала женщина средних лет и младенец, сообщила пресс-служба полиции.

Сегодня в 18.30 в Центр тревоги сообщили, что на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Крейцвальди водитель автобуса был вынужден резко затормозить из-за выехавшей наперерез машины. Скорая помощь доставила в больницу на проверку здоровья находившуюся в автобусе 64-летнюю женщину и двухмесячного младенцы.

Полиция просит свидетелей этого ДТП связаться с ней по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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