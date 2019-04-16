Киев через трибунал по морскому праву требует от Москвы освободить моряков

По его словам, Россия "продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека", доказательством чему является суд над задержанными экипажами в Москве. Официальный Киев рассчитывает, что "уже через считанные недели трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными", отметил украинский президент.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военно-морские суда и их экипажи имеют абсолютный иммунитет, подчеркнули в МИД Украины. Киев расценивает действия российской стороны как грубое нарушение Конвенции. Каждый день заключения "наносит ущерб украинским морякам и является очередным посягательством на законные права Украины", гарантированные Конвенцией ООН, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

25 ноября российский спецназ захватил в Черном море на подходе к Керченскому проливу два украинских катера и буксир. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины. Позднее экипажи украинских судов были арестованы. По версии российской стороны, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу.

Киев отрицает обвинения. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.