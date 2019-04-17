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Малкин и Кучеров собрались на чемпионат мира

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Dec 27, 2017; Pittsburgh, PA, USA; Pittsburgh Penguins center Evgeni Malkin (71) reacts to being named first star of the game against the Columbus Blue Jackets at PPG PAINTS Arena. The Penguins won 5-4 in a shootout. Mandatory Credit: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Sports/Sipa USA

В Национальной хоккейной лиге прошли четвертые матчи первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. "Тампа" и "Питтсбург" всухую проиграли свои серии "Коламбусу" и "Айлендерс".

«Коламбус» победил «Тампу» 7:3 в матче стартового раунда Кубка Стэнли. Одну из шайб у победителей забросил Артемий Панарин, Никита Кучеров старался как мог, но его две передачи не помогли "Тампе" продлить сезон. Кучеров, как и Андрей Василевский и Михаил Сергачев теперь могут быть вызваны в сборную России для участия в ЧМ по хоккею, который пройдет в Словакии.

«Блю Джекетс» впервые вышли во второй раунд плей-офф, предыдущие четыре попытки были неудачными. При этом «Коламбус» стал четвертым в истории клубом, выигравшим свою первую серию всухую, а "Тампа", выигравшая Президентский трофей впервые в истории НХЛ не одержала ни одной победы в стартовом раунде.

Готовиться к ЧМ может и Евгений Малкин: «Айлендерс» победили «Питтсбург» (3:1) в матче стартового раунда Кубка Стэнли, также одержав сухую победу в серии 4-0.

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