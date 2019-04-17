Малкин и Кучеров собрались на чемпионат мира

«Коламбус» победил «Тампу» 7:3 в матче стартового раунда Кубка Стэнли. Одну из шайб у победителей забросил Артемий Панарин, Никита Кучеров старался как мог, но его две передачи не помогли "Тампе" продлить сезон. Кучеров, как и Андрей Василевский и Михаил Сергачев теперь могут быть вызваны в сборную России для участия в ЧМ по хоккею, который пройдет в Словакии.