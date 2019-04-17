В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль собора Нотр-Дам

"Невероятно: один из наших коллег из Объединения компаний по реставрации исторических построек нашел среди завалов петуха, украшавшего верх шпиля Нотр-Дама. Интуиция его не подвела", - написал он в Twitter.

Шаню опубликовал фотографию, на которой видно, что выполненный из меди петух при падении пострадал не слишком сильно.

Днем ранее, когда во время сильного пожара шпиль рухнул, французские СМИ сообщали, что фигурка петуха - один из известных элементов украшения собора, - наверняка безвозвратно утрачена.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.