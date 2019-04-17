Ср, 17.04.2019
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Роналду и "Ювентус" вылетели из Лиги чемпионов

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Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - Juventus v Ajax Amsterdam - Allianz Stadium, Turin, Italy - April 16, 2019 Juventus' Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci and team mates react after conceding their first goal scored by Ajax's Donny van de Beek REUTERS/Alberto Lingria

ФОТО: ALBERTO LINGRIA / REUTERS

«Барселона» и «Аякс» вышли в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19.

Каталонский клуб в 1/4 финала обыграл по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0), а амстердамцы выбили «Ювентус» (1:1, 2:1).

Криштиану Роналду прервал свою рекордную серию из 10 участий в полуфинале Лиги чемпионов подряд, а наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер после впечатляющего старта с "МЮ" проиграл уже пятый поединок из семи.

В сегодняшних двух поединках 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" попытается одолеть обескровленный травмами ведущих игроков "Тоттенхэм" (первый матч - 0:1), а "Ливерпуль" после домашней победы над "Порту" 2:0, отправится защищать свое преимущество в Португалию.

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