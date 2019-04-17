Роналду и "Ювентус" вылетели из Лиги чемпионов

Каталонский клуб в 1/4 финала обыграл по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0), а амстердамцы выбили «Ювентус» (1:1, 2:1).

Криштиану Роналду прервал свою рекордную серию из 10 участий в полуфинале Лиги чемпионов подряд, а наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер после впечатляющего старта с "МЮ" проиграл уже пятый поединок из семи.