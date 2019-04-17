В Эстонии резко увеличится количество военной техники

Количество военной техники в Эстонии вырастет этой весной – в рамках увеличения военного присутствия НАТО в регионе.
В дислоцированной в Тапа военной бригаде уже имеются более 20 танков и около 80 бронетранспортеров, к которым должны добавиться около 200 эстонских БТР, пишет rus.err.ee.
Накануне французские военные сообщили, что 23 апреля в военный городок Тапа прибудет подразделение из 300 солдат, пять танков и пары десятков боевых машин. Французы должны сменить бельгийских военных, в арсенале у которых сегодня более 30 боевых машин.
В конце апреля союзники примут участие в учениях "Весенний шторм", которые пройдут в Ида- и Ляэне-Вирумаа.