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В Эстонии резко увеличится количество военной техники

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Tapa 27.11.2017 Prantsuse sõdurid Tapal. Valmistuvad Eestist lahkumiseks. Soomuk. FOTO: SANDER ILVEST/POSTIMEES

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Количество военной техники в Эстонии вырастет этой весной – в рамках увеличения военного присутствия НАТО в регионе.

В дислоцированной в Тапа военной бригаде уже имеются более 20 танков и около 80 бронетранспортеров, к которым должны добавиться около 200 эстонских БТР, пишет rus.err.ee.

Накануне французские военные сообщили, что 23 апреля в военный городок Тапа прибудет подразделение из 300 солдат, пять танков и пары десятков боевых машин. Французы должны сменить бельгийских военных, в арсенале у которых сегодня более 30 боевых машин.

В конце апреля союзники примут участие в учениях "Весенний шторм", которые пройдут в Ида- и Ляэне-Вирумаа.

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