Побитый Овечкиным молодой российский хоккеист мог получить сотрясение мозга

Свечников получил травму после драки с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным в середине первого периода третьего матча серии.

19-летний игрок «Кейнс» был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.

По словам Бринд′Амора, Свечников прошел обследование в больнице.

У 19-летнего игрока подозрение на сотрясение мозга. Сейчас он проходит через специальный протокол НХЛ.

Бринд′Амор считает, что хоккеист не сможет принять участие в следующем матче.