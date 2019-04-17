Побитый Овечкиным молодой российский хоккеист мог получить сотрясение мозга

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор сообщил, что нападающий Андрей Свечников пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф с «Вашингтоном», передает sports.ru.
Свечников получил травму после драки с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным в середине первого периода третьего матча серии.
19-летний игрок «Кейнс» был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.
По словам Бринд′Амора, Свечников прошел обследование в больнице.
У 19-летнего игрока подозрение на сотрясение мозга. Сейчас он проходит через специальный протокол НХЛ.
Бринд′Амор считает, что хоккеист не сможет принять участие в следующем матче.
Кроме того, по словам тренера, существует две версии того, кто кому предложил драться. Овечкин сказал после игры: «Свечников сам предложил подраться».