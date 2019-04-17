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Побитый Овечкиным молодой российский хоккеист мог получить сотрясение мозга

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April 15, 2019 - Raleigh, NC, USA - Washington Capital's Alex Ovechkin (8) fights with Carolina Hurricanes' Andrei Svechnikov (37) during the first period of their first round Stanley Cup game on Monday, April 15, 2019 at the PNC Arena on Raleigh, N.C. The Hurricanes won, 5-0. (Credit Image: © TNS via ZUMA Wire)

ФОТО: Robert Willett / ZUMAPRESS.com

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор сообщил, что нападающий Андрей Свечников пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф с «Вашингтоном», передает sports.ru.

Свечников получил травму после драки с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным в середине первого периода третьего матча серии.

19-летний игрок «Кейнс» был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.

По словам Бринд′Амора, Свечников прошел обследование в больнице.

У 19-летнего игрока подозрение на сотрясение мозга. Сейчас он проходит через специальный протокол НХЛ.

Бринд′Амор считает, что хоккеист не сможет принять участие в следующем матче.

Кроме того, по словам тренера, существует две версии того, кто кому предложил драться. Овечкин сказал после игры: «Свечников сам предложил подраться».

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