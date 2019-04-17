Дерипаска: Конгресс США движим местью и понятия не имеет, что происходит в России и в мире

"Конгресс хочет еще крови (...), но Конгресс понятия не имеет, что происходит в России или где-либо в мире", - сказал Дерипаска в интервью The Financial Times.

По его словам, для введения санкций против него и его компаний нет никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь.

"Конгресс был дезинформирован (...), ими двигала вендетта, месть", - отметил российский предприниматель.

"Было неправильное впечатление, что вред частному бизнесу в России решит какую-то проблему, это совершенно наоборот", - добавил он.

В середине марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес. По мнению бизнесмена, министерство финансов США вышло за рамки своих полномочий при наложении санкций.

"У меня нет сомнений в правовой системе США. Судья, в конце концов, поддержит эти обвинения", - отметил он.

Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, явившись жертвой политической борьбы из-за предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 г. в США.