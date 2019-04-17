Опрос: от встречи Кальюлайд и Путина ждут оживления экономических отношений

По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, эта тема была самой важной для всех социально-демографических групп кроме людей в возрасте 15-24 года. «Для них важнее всего снижение военного напряжения», - сказал он.

80 процентов неэстонцев считают наиболее важной темой экономические отношения. Среди эстонцев такого мнения придерживаются 60 процентов опрошенных. По словам Воога, неэстонцы хотят, чтобы у Эстонии с Россией были более тесные связи.

К важным темам отнесли также пограничный договор: 53 процента респондентов считают, что президенты должны поговорить на эту тему. Примечательно, что тему пограничного договора сочли важной 54 процента опрошенных эстонцев, но и среди неэстонцев таких оказалось 50 процентов.

Главные различия между эстонцами и неэстонцами проявляются прежде всего по трем темам: российская агрессия на Украине, вмешательство России в демократию западных стран и права неграждан. Действия России на Украине считают важной темой, которую могли бы обсудить президенты, 28 процентов эстонцев и 11 процентов неэстонцев. Вмешательство в дела западных стран отметили 24 процента эстонцев, но всего четыре процента неэстонцев. В то же время тему прав неграждан сочли важной 40 процентов неэстонцев и шесть процентов эстонцев.

Если ряд экспертов считает, что Кальюлайд, возможно, не следует встречаться с Путиным, то, согласно опросу, среди населения страны так считают очень немногие. Среди эстонцев этой точки зрения придерживаются шесть процентов респондентов, а среди неэстонцев всего один процент. Отчетливо выделяются только сторонники EKRE, среди которых одна пятая считает, что эта встреча не должна происходить.

Нет существенных различий между сторонниками разных партий. Избиратели Партии реформ считают тему пограничного договора чуть более важной, чем экономические связи между Эстонией и Россией, тема которых преобладает в ответах сторонников Центристской партии и "Ээсти 200". Вмешательство России в демократию западных стран указали как важную тему всего шесть процентов избирателей Центристской партии. Для них оказались важнее права неграждан и борьба с терроризмом. Прекращение российской агрессии на Украине является самой важной темой для избирателей Партии реформ Социал-демократической партии.

По данным Postimees, президент Керсти Кальюлайд планирует обсудить с Владимиром Путиным стремление Эстонии попасть в Совбез ООН. Также, по данным Postimees, Кальюлайд планирует обозначить позиции Европейского союза. Очевидно, на переговорах будет поднята тема территориальной целостности Украины и «минских соглашений».