Ср, 17.04.2019
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Фото: три самые дешевые съемные квартиры в Таллинне

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ФОТО: KV.EE

Съемные квартиры в Таллинне все дорожают. Портал Kodustiil предлагает посмотреть, как выглядят три самых дешевых квартиры в Таллинне, которые с нетерпением ждут квартирантов. 

Три самые дешевые съемные квартиры находятся в одном ценовом классе - от 150 до 180 евро в месяц. Жилплощадь можно найти и подешевле, но тогда речь пойдет о комнате в коммунальной квартире или в квартире, где проживает и сам наймодатель. Выбранные же для обзора квартиры - это, в сущности, и не квартиры вовсе, а комнаты в бывших советских общежитиях. 

1. Так называемая "квартира" на улице Лыйме, 159 евро в месяц

ФОТО: KV.EE

Комнатка площадью 12 м2 отремонтирована. Туалет, душ и кухня общего пользования находятся в коридоре.

2. Однокомнатная квартира на улице Фельманни в Кадриорге, 180 евро в месяц

ФОТО: KV.EE

Квартира, находящаяся в деревянном доме, меблирована, кухня и санузел расположены в квартире. Площадь этого жилища - 13 м2. Бонус: бесплатное парковочное место. 

3. Комната в общежитии на Пухангу, 180 евро в месяц

ФОТО: KV.EE

В двенадцатиметровой скромной комнатке сделан санитарный ремонт. Кухонный уголок и санузел - внутри. 

Полноценные однокомнатные квартиры значительно дороже.

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