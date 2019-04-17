Фото: три самые дешевые съемные квартиры в Таллинне

Съемные квартиры в Таллинне все дорожают. Портал Kodustiil предлагает посмотреть, как выглядят три самых дешевых квартиры в Таллинне, которые с нетерпением ждут квартирантов.
Три самые дешевые съемные квартиры находятся в одном ценовом классе - от 150 до 180 евро в месяц. Жилплощадь можно найти и подешевле, но тогда речь пойдет о комнате в коммунальной квартире или в квартире, где проживает и сам наймодатель. Выбранные же для обзора квартиры - это, в сущности, и не квартиры вовсе, а комнаты в бывших советских общежитиях.
Комнатка площадью 12 м2 отремонтирована. Туалет, душ и кухня общего пользования находятся в коридоре.
Квартира, находящаяся в деревянном доме, меблирована, кухня и санузел расположены в квартире. Площадь этого жилища - 13 м2. Бонус: бесплатное парковочное место.
В двенадцатиметровой скромной комнатке сделан санитарный ремонт. Кухонный уголок и санузел - внутри.
Полноценные однокомнатные квартиры значительно дороже.