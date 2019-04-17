Фото: три самые дешевые съемные квартиры в Таллинне

Три самые дешевые съемные квартиры находятся в одном ценовом классе - от 150 до 180 евро в месяц. Жилплощадь можно найти и подешевле, но тогда речь пойдет о комнате в коммунальной квартире или в квартире, где проживает и сам наймодатель. Выбранные же для обзора квартиры - это, в сущности, и не квартиры вовсе, а комнаты в бывших советских общежитиях.