Жителям Ласнамяэ станет удобнее пользоваться общественным транспортном

Они появятся возле перекрестка этих улиц для лучшего обслуживания Ласнамяэского медицинского центра, расположенного по адресу Линнамяэ-теэ, 3.

Остановки будут представлять собой карманы со специальным покрытием достаточной длины для обслуживания сочлененных автобусов. Вдоль карманов разместятся платформы ожидания с павильонами. Обновлены будут ведущие к остановкам дорожки.