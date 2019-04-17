Жителям Ласнамяэ станет удобнее пользоваться общественным транспортном

Во вторник, 22 апреля, на улицах Мустакиви-теэ и Линнамяэ-теэ начнутся работы по оборудованию новых остановок общественного транспорта.
Они появятся возле перекрестка этих улиц для лучшего обслуживания Ласнамяэского медицинского центра, расположенного по адресу Линнамяэ-теэ, 3.
Остановки будут представлять собой карманы со специальным покрытием достаточной длины для обслуживания сочлененных автобусов. Вдоль карманов разместятся платформы ожидания с павильонами. Обновлены будут ведущие к остановкам дорожки.
Договорная стоимость работ - 187 тысяч евро. Срок завершения - 17 июня.