Плакат Петра Порошенко.

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Спросите у жителей Мариуполя - местной метрополии, полумиллионного портового города на берегу Азовского моря, - с чем у них ассоциируется поселок Старый Крым, что в пяти километрах отсюда, и в ответ вы, скорее всего, услышите две вещи.

Во-первых, скажут вам, там живут греки. Во-вторых, расскажут о расположенном возле поселка огромном кладбище, которое с иронией назовут градообразующим предприятием для Старого Крыма.

И то, и другое верно лишь отчасти. Поселок был основан не просто греками, а греко-татарами - тюркскоязычными греками, переселенными в эти места в 18 веке из Крыма - отсюда и пошло его название.

Новогреческий язык изучают в здешней школе, но язык местных греков - урумский - имеет с ним мало общего, и сейчас им владеет разве что старшее поколение старокрымцев.

А за кладбище местные и вовсе обижаются. Не виноваты мы, мол, что именно здесь когда-то мариупольские власти решили обустроить городское кладбище, ныне самое большое в Европе. Поселок, скажут вам, к нему никакого отношения не имеет, у него вообще свое кладбище есть, и на нем, кстати, хоронят бесплатно, не то что у этих.