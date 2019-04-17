Зидан собрался избавиться от Гарета Бэйла

По данным AS, в чёрный список французского специалиста вошли: полузащитники Даниэль Себальос, Маркос Льоренте и Браим Диас, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл.

Кроме того уверенными в своём будущем на «Сантьяго Бернабеу» не могут быть защитник Марсело и полузащитники Тони Кроос и Иско. Решение по ним будет принято в зависимости от ситуации на трансферном рынке.