Ср, 17.04.2019
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Зидан собрался избавиться от Гарета Бэйла

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Gareth Bale ja Zinedine Zidane.

ФОТО: Andrea Comas / Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился со списком игроков, с которыми не собирается работать в следующем сезоне,  сообщает championat.com.

По данным AS, в чёрный список французского специалиста вошли: полузащитники Даниэль Себальос, Маркос Льоренте и Браим Диас, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл.

Кроме того уверенными в своём будущем на «Сантьяго Бернабеу» не могут быть защитник Марсело и полузащитники Тони Кроос и Иско. Решение по ним будет принято в зависимости от ситуации на трансферном рынке.

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