Обвиняемые в нападении на Индрека Таранда предстанут перед судом в мае

Мужчины, напавшие на политика Индрека Таранда на прошедшей в ноябре перед зданием Рийгикогу акции EKRE против миграционного пакта, в мае предстанут перед судом.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 58-летнего Меэлиса Отса и 56-летнего Марта Риберга в тяжком нарушении общественного правопорядка с применением насилия.
Согласно обвинению, 26 ноября прошлого года мужчины напали на Таранда, который попытался на акции EKRE залезть на трибуну и схватить микрофон. Политик избежал травм.
Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Алар Лехесметс сказал, что применять насилие для защиты своих взглядов недопустимо.
«У каждого человека есть право выражать свое мнение, а площадка перед Рийгикогу на Тоомпеа - самое подходящее место, чтобы высказаться. Это право должно быть у каждого человека и при этом никто не должен бояться, что на него могут напасть за высказывание своих мыслей», - сказал Лехесметс.
Следствие по делу провела Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.
Суд назначил первое заседание на 10 мая.
Согласно Пенитенциарному кодексу, наказание за подобное преступление - штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.