Галерея: заложен краеугольный камень нового жилого района в Хааберсти

Проект нового района Aurora Nova возле лесного массива Астангу предусматривает два пятиэтажных и одно восьмиэтажное здания, где будет 170 двух-пятикомнатных квартир. Также появятся кафе, детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки. Два из трех зданий Aurora Nova будут готовы летом этого года, а последнее – к концу года.

Расположенный в популярной зеленой зоне новый район Aurora Nova отличается от других строящихся жилых домов прежде всего квартирами большой площади - вплоть до 5-комнатных квартир площадью до 120 м2 - с большими окнами и просторной подземной парковкой. На первых этажах зданий появятся уютные меблированные фойе.

Район Aurora Nova окружен перелесками, туристическими тропами. Поблизости находится озеро Харку. Поскольку расположение обеспечивает прекрасные возможности для ведущих активный образ жизни людей и владельцев домашних животных, здесь запланирована первая в округе мойка для домашних животных, объединенная с помещениями для хранения и обслуживания спортивного инвентаря и колясок. Единство с природой подчеркивают ступенчатые террасы зданий, а также наличие балкона в каждой квартире. Между домами разместится просторная дворовая территория с детскими площадками, зоной отдыха и озеленением.

Исполнительный директор Endover Роберт Лауд сказал: «Aurora Nova является родственным проектом Aurora Park – сооруженной нами парковой зоны, ставшей в свое время наиболее популярным проектом района. Мы видим, что Aurora Nova также принят очень тепло. На сегодня продана уже половина квартир, интерес покупателей высок. Наша цель – не просто строить дома. С каждым проектом мы стараемся создать новую, цельную жилую среду. Мы делаем это, подчеркивая характерные для каждого района занятия, создавая важные дополнительные возможности для удовлетворения повседневных потребностей и пожеланий жильцов, а также для проведения досуга – чтобы человек чувствовал себя дома как можно лучше. Большой интерес к нашим проектам подтверждает, что мы двигаемся верным курсом».