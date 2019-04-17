Ср, 17.04.2019
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Пожарных вызвали в Собор Парижской Богоматери с 23-минутным опозданием

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Спасатели у Собора Парижской Богоматери.

ФОТО: Alexis Sciard / imago images / IP3press

В Париже пожарные прибыли на тушение пожара в соборе Парижской Богоматери почти с получасовым опозданием, поскольку персонал Нотр-Дам, отвечающий за меры безопасности, не подал сигнала о помощи сразу после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили французские официальные лица вечером во вторник, 16 апреля.

По их словам, сигнализация первоначально сработала 15 апреля в 18.20 (19.20 по Таллинну), однако персонал собора решил не вызывать пожарных, эвакуировать посетителей и самостоятельно разобраться в случившемся, пишет DW.com. На протяжении 23 критических минут они безуспешно искали очаг возгорания и обнаружили его на чердаке лишь в 19.43, когда пожарная сигнализация сработала вторично, а огонь уже охватил верхнюю часть здания.

"Проблема с электрикой"

Прокурор Парижа Реми Эйтс заявил журналистам в Париже, что в качестве приоритетной версии пожара рассматривается несчастный случай, однако предупредил, что расследование будет долгим и сложным.

По данным газеты Le Parisien, криминалисты полагают, что причиной возгорания в Нотр-Дам стала проблема с электрикой. При этом специалисты не уточняют, о какой именно проблеме идет речь. Они рассматривают различные версии - от короткого замыкания до неисправности скрытой проводки.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

В результате пожара Собор Парижской Богоматери, являющийся одним из символов Парижа, сильно пострадал. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола.

Нотр-Дам ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара во всемирно известном храме.

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