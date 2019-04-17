В Москве за один миллиард выставили на продажу квартиру самого богатого россиянина

В распоряжении источника есть выписка из Росреестра, свидетельствующая о том, что квартира принадлежит именно Лисину. «В высотке на Котельнической нет других помещений столь значительного размера», — отмечают авторы. В опубликованной ими копии документа указано, что Лисину по адресу Котельническая набережная, 1/15, корпус Б, принадлежит нежилое помещение площадью почти 931 квадратный метр, занимающее восемь этажей и антресоль. В объявлении о продаже, между тем, речь идет об объекте меньшей площади и этажности.