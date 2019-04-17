Фото: самые ужасные дома, какие только можно представить

В Instagram нашлась подборка домов, которые выложивший их пользователь считает не просто не очень симпатичными, а уродливыми. Фотографии объединяет интересный факт: все они находятся в Бельгии. Пользователь Instagrami- тоже бельгиец, и ему грустно, что в его родной стране так много уродливой архитектуры. "В том числе и мой дом не лучше", - признается автор подборки.