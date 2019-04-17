Фото: самые ужасные дома, какие только можно представить

Интересно, как выглядит самый уродливый жилой дом в вашей жизни? Kodustiil предлагает вам сравнить свои воспоминания с этими фотографиями.
В Instagram нашлась подборка домов, которые выложивший их пользователь считает не просто не очень симпатичными, а уродливыми. Фотографии объединяет интересный факт: все они находятся в Бельгии. Пользователь Instagrami- тоже бельгиец, и ему грустно, что в его родной стране так много уродливой архитектуры. "В том числе и мой дом не лучше", - признается автор подборки.
Собрано более 1400 фото, а подписчиков - почти 60 000.
Следует признать, что здания, изображенные на фотографиях, в целом очень выразительны: очевидно, архитектурные эксперименты представляет большой интерес для бельгийцев. Жаль, что результаты не всегда очень успешны.
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