Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на продление ареста

По итогу слушания суд вынес решение об отклонении апелляции футболистов. Арест компании остаётся в силе.

Решение суда, также сам процесс рассмотрения апелляции вызвали негодование у обвиняемых. Павел Мамаев в своем обращении, заявил, что содержание под стражей не укладывается в рамки здравого смысла, а также посетовал на слова президента России: « Защитники говорят истину. Сегодняшнее заседание — восьмое для нас. Что бы мы ни делали, прокурор приносит бумажку, и выносят решение людям, которые отдали всю жизнь спорту и помогали нуждающимся. Нельзя говорить, что мы можем скрываться. Нет никаких препятствий ни органам, ни суду, ни прокуратуре. За эти 7 месяцев хоть раз хотелось бы увидеть, что суд вник в процесс и избрал обоснованную меру пресечения, чтобы были основания. От себя хотел бы сказать, что в этой ситуации хочется обратиться к суду и прокуратуре: надо избирать адекватную меру пресечения. Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не опасные преступники, чтобы оставлять такую меру пресечения. Здравый смысл должен победить. То, что заявляла прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента и государства, поэтому прошу изменить меру пресечения».

Александр Кокорин заметил, что сам процесс рассмотрения апелляции напомниал ему бессмысленное занятие: "«Ровно секунд 30 прозвучала речь прокурора, и это те же слова, что звучали раньше. По факту мы собрались здесь ради них. Говорить не буду, тут всё понятно. На протяжении шести месяцев мы просим изменения меры пресечения. Те доводы, которые мы приводили, подтверждаются материалами дела, поэтому просим изменить меру пресечения на любую другую – не содержание под стражей».

Брат Александра, Кирилл, также попросил освободить его из-под стражи, : «Не понимаю, как в 19 лет могу повлиять на судейские решения, если прокурор ходит с охранниками, и куда я могу убежать, если начал учиться в России.