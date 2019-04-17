Исследование: мужчины в Эстонии в среднем на 45% богаче женщин

Такие данные приводятся в исследовании финансовых аспектов гендерного неравенства, представленном на этой неделе главой исследовательского отдела Банка Эстонии и профессором ТТУ Тайри Рыым, пишет rus.err.ee.

Выявленное различие в средней стоимости активов, которыми владеют мужчины и женщины в Эстонии, относительно большое по сравнению с другими странами. Например, в Германии показатели сопоставимы с Эстонией, но в Италии и Франции разница существенно ниже, но профессор, впрочем, заявила, что эти данные напрямую сравнивать нельзя, потому что для их получения в Эстонии использовалась иная методика.

Исследование показало, что наибольшие различия в стоимости активов присутствуют среди мужчин и женщин в возрасте до 35 лет: в этой возрастной группе мужчины в среднем в три раза богаче женщин