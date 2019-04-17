Исследование: мужчины в Эстонии в среднем на 45% богаче женщин

У мужчин в Эстонии в среднем на 45% больше активов, чем у женщин, причем неравенство наиболее заметно среди состоятельных людей.
Такие данные приводятся в исследовании финансовых аспектов гендерного неравенства, представленном на этой неделе главой исследовательского отдела Банка Эстонии и профессором ТТУ Тайри Рыым, пишет rus.err.ee.
Выявленное различие в средней стоимости активов, которыми владеют мужчины и женщины в Эстонии, относительно большое по сравнению с другими странами. Например, в Германии показатели сопоставимы с Эстонией, но в Италии и Франции разница существенно ниже, но профессор, впрочем, заявила, что эти данные напрямую сравнивать нельзя, потому что для их получения в Эстонии использовалась иная методика.
Исследование показало, что наибольшие различия в стоимости активов присутствуют среди мужчин и женщин в возрасте до 35 лет: в этой возрастной группе мужчины в среднем в три раза богаче женщин
Исследование было проведено в рамках проекта "Income, wealth and gender: study and practical web tool for understanding gender pay and pension gaps in Estonia − the country with biggest gender pay gap in EU — InWeGe" (Доход, благосостояние и пол: исследование и практический веб-инструмент для понимания гендерных различий в зарплатах и пенсиях в Эстонии, которые остаются самыми высокими в ЕС).