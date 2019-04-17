Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Таллинне: пострадал младенец

По предварительным данным, автобус Scania ехал по Нарвскому шоссе, когда из двора дома по адресу Нарвское шоссе, 19, неожиданно выехал автомобиль темного цвета, это мог быть седан BMW или Audi.

Автобусу, которым управлял 62-летний мужчина, пришлось резко затормозить, из-за чего в автобусе упали несколько пассажиров. Скорая помощь доставила в Таллиннскую детскую больницу 1,5-месячного мальчика и в Ида-Таллиннскую центральную больницу 64-летнюю женщину.