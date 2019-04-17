Внимание: Кесклинн ищет особенную булочку! Нашедшему - приз 3000 евро

«Ждем, что в Таллинне появится своя символическая выпечка. В названии булочки должно быть слово «Таллинн», остальная часть названия - на усмотрение автора. По условиям конкурса вес булочки должен быть от 60 до 100 граммов, а цена - до 1 евро. При выборе победителя главным критерием будет вкус изделия. Город закажет у победителя конкурса 1500 булочек к 15 мая, чтобы предложить их горожанам в День Таллинна», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Участники конкурса должны будут к 29 апреля представить рецепт оригинальной выпечки и несколько готовых изделий. Специальная комиссия при выборе победителя будет руководствоваться, прежде всего, вкусом булочки, а также ее видом, названием и ценой. В комиссию войдут специалисты в области кулинарии, общественные деятели и представители городской власти.

Победитель конкурса получит денежную премию в размере 3000 евро, а также возможность предлагать свои булочки на городских мероприятиях. Занявшие второе и третье место получат денежные премии в размере 2000 и 1000 евро. Рецепт и название изделия, представленного на конкурс, будут бесплатно переданы городу Таллинну, у которого будет право опубликовать рецепт.