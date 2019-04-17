Ранее источники изданий «Комсомольская правда» и «Ufa1.ru» заявили, что Быков находится в коме в одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, его точный диагноз неизвестен. «Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения», - сказал собеседник «КП», добавив, что Быков находится в нейрореанимации.

В блоге писателя сообщается о переносе двух других лекций, запланированных на 17, 20 и 21 апреля. Официальной информации о состоянии его здоровья пока нет.

«Ничего не скажу, комментариев не даю», - сказала РБК жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова.

Быков должен был выступить с лекцией в Уфе во вторник, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Сегодня 17 апреля у него должна была состояться лекция в Москве.