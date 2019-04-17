Писатель, журналист и оппозиционер Дмитрий Быков внезапно госпитализирован в Уфе, где должен был выступить 16 апреля. Он почувствовал себя плохо накануне вечером.
«Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется», - написано в группе «ВКонтакте» лектория «Прямая речь» - организатора выступления Быкова. Он должен был выступить с лекцией о русских анекдотах.
Госпитализация 51-летнего писателя связана с хроническим заболеванием, заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов «Интерфаксу».
«Я сегодня утром еще не справлялся [о самочувствии Быкова], но судя по тому, что мне не звонили, все в порядке, то есть ситуация стабильная. Мне звонят, когда все не в порядке», - сказал он.
Быкову стало плохо в аэропорту Уфы, куда он прилетел из Москвы на свое выступление, сказал издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По его словам, диагноз писателя уточняется.