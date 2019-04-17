С глазу на глаз с полицейским: шалость первоклассников привела к настоящему допросу

В середине декабря двое первоклассников из Лауласмааской школы напроказничали: а именно, у одного появилась идея выбросить вещи одноклассника в унитаз, а второй реализовал ее. Вместо того, чтобы попросить родителей приехать в школу и разобрать эту ситуацию, чтобы в будущем ничего подобного не повторялось, сотрудники образовательного учреждения решили позвать на помощь молодежную полицию, пишет Postimees.

«Мы обратились к молодежному полицейскому, поскольку предварительно сотрудники школы пытались сами разобраться в конфликте, но безрезультатно», - объяснила директор Лауласмааской школы Кади Мяэкууск. По ее словам, школа вызвала полицию скорее для того, чтобы та провела предупредительную работу, с теми конкретными детьми ранее не было больших проблем.

О том, что у детей произошло в школе, родители узнали только через неделю посредством электронного письма, когда 19 декабря классный руководитель написал, что восемь дней назад, то есть 11 декабря, произошел «досадный инцидент».

«Мы занимались этим случаем в школе и пытались выяснить, кто стоит за этим неприятным инцидентом и что подтолкнуло к нему. К настоящему моменту выяснилось, что это сделал Маркус (имя ребенка изменено - прим. ред.). Свой поступок он объяснил тем, что защищал друга. Как свидетели, так и все замешанные в этой истории лица побеседовали с психологом. Ученик попросил прощения, и одноклассники договорились», - было сказано в письме, где о полиции не было ни слова.

Только после того, как родители по своей инициативе решили обсудить произошедшее с руководством школы, выяснилось, что на месте была и полиция, которая допросила детей. Вмешательство полиции поразило мать одного из детей Пийу (ее имя изменено с целью защиты несовершеннолетнего - прим ред.) и побудило обратиться в СМИ.

Разговор с глазу на глаз в закрытом помещении

Пийа узнала, что молодежный полицейский Лийна Соодла вела допрос первоклассников с глазу на глаз в закрытом помещении, она сама записала объяснения детей и попросила их подписать листок.

«Даже взрослый, который сидит с полицией в закрытом помещении, испытывает определенный страх. Позвонили бы нам и вызвали на место, чтобы мы были рядом с детьми», - говорит Пийа, которая не согласна, что полиция уводит семилетнего ребенка в отдельное помещение и допрашивает его там. «Я отвечаю за ребенка, а не кто-то другой», - подчеркивает она.

Мать признает, что поступок ребенка был недопустимым и заслуживал наказания, но, по ее оценке, полицейский перешел черту, просто напугав школьника. «Теперь полиция для него не то, что прежде. Когда мы едем на машине и видим полицию, ребенок хватается за голову, чтобы спрятаться», - описывает она.