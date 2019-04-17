Авиакомпании скоро начнут взвешивать пассажиров перед посадкой на рейс

Британская технологическая стартап-компания Fuel Matrix начала переговоры с аэропортами по всей Великобритании о введении практики взвешивания пассажиров перед рейсом, пишет turizm.ru. По словам ее генерального директора Роя Фусконе, стоимость авиаперевозки увеличивается с каждым предметом, который человек проносит на борт самолета. Чем тяжелее воздушное судно, тем больше топлива для полета ему требуется. И авиакомпании должны заранее рассчитать, какой вес они несут на борту, чтобы рассчитать расход керосина. И это касается как груза, так и пассажиров.

Большинство перевозчиков используют с 2009 года весовые коэффициенты Европейского агентства авиационной безопасности для расчета нагрузки: 88 кг для мужчин, 70 кг для женщин и 35 кг для детей. Обычно эти оценки выше, чем бывает в реальности. «Если бы авиакомпания знала, что она несет меньшую нагрузку, она могла бы позволить себе использовать меньше топлива», — уверен эксперт.

В компании Fuel Matrix также заявили, что если взвесить пассажиров перед взлетом, то можно вычислить «нулевой топливный вес» самолета (общий вес лайнера и его содержимого за вычетом топлива) и затем рассчитать правильное количество топлива, достаточного для полета. Это в свою очередь позволит снизить затраты перевозчиков и выбросы углерода. Компания уже запатентовала технологию, которая необходима для реализации плана по внедрению взвешивания пассажиров. Р. Фусконе заверил, что полученные данные о весе будут обрабатываться и защищаться также, как и биометрические данные, используемые в аэропортах для технологии распознавания лиц.