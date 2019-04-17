Отношения Роналду с женщинами назвали пиар-романами

"Сейчас женщины готовы на все. У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа".

Криштиану Роналду и российская супермодель Ирина Шейк состояли в отношениях с 2010 по 2015 годы. У футболиста трое детей от суррогатных матерей и один от его нынешней партнерши - Джорджины Родригес. Шейк после расставания с Роналду начала встречаться с американским актером Брэдли Купером, от которого родила дочь.

Завсегдатая светских раутов не уточнила, откуда у нее информация о контрактах футболиста с женами. По слухам, именно такой роман связывал саму Боню с миллиардером Пьером Андюраном. Подобные соглашения подразумевают, что девушка ни в чем не будет нуждаться и обеспечит себя на всю жизнь.