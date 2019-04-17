Ср, 17.04.2019
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Отношения Роналду с женщинами назвали пиар-романами

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Juventsuses mängiv Cristiano Ronaldo ei näinud pärast mängu lõppu kuigi õnnelik välja.

ФОТО: Alberto Lingria / imago images / Xinhua

Телеведущая и модель Виктория Боня поведала относительно пиар-романов, которыми не пренебрегают некоторые звезды. В частности, один из лучших футболистов мира последних лет португалец Криштиану Роналду, передает newsru.com.

"Сейчас женщины готовы на все. У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа".

Криштиану Роналду и российская супермодель Ирина Шейк состояли в отношениях с 2010 по 2015 годы. У футболиста трое детей от суррогатных матерей и один от его нынешней партнерши - Джорджины Родригес. Шейк после расставания с Роналду начала встречаться с американским актером Брэдли Купером, от которого родила дочь.

Завсегдатая светских раутов не уточнила, откуда у нее информация о контрактах футболиста с женами. По слухам, именно такой роман связывал саму Боню с миллиардером Пьером Андюраном. Подобные соглашения подразумевают, что девушка ни в чем не будет нуждаться и обеспечит себя на всю жизнь.

"Дело не в деньгах. В таких отношениях ты живешь не своей жизнью. Я бы и десять лет назад не пошла на такой роман. А если родятся дети? А потом муж уйдет. Я мечтаю, что у меня будет любящий супруг и мы умрем с ним в один день от старости", - заявила она.

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