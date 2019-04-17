Число подписчиков Netflix достигло 148 миллионов

Доход за отчетный период составил 4,521 млрд долларов. Это на 22,2% больше показателя за первый квартал 2018 года. В отчете сказано, что операционная прибыль достигла 459 млн долларов, пишет ixbt.com. Для сравнения — год назад она была равна 447 млн долларов. Годовая чистая прибыль за год увеличилась с 290 млн долларов до 344 млн долларов.

Составители отчета отмечают увеличение числа платных подписчиков. За год оно выросло на 23 млн человек и достигло 138 млн. Только за отчетный квартал подписчиков стало на 9,6 млн больше, что превосходит прогнозируемый показатель 8,9 млн.