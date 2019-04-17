Число подписчиков Netflix достигло 148 миллионов. Доход сервиса видеовещания в первом квартале 2019 года составил 4,521 млрд долларов.
Доход за отчетный период составил 4,521 млрд долларов. Это на 22,2% больше показателя за первый квартал 2018 года. В отчете сказано, что операционная прибыль достигла 459 млн долларов, пишет ixbt.com. Для сравнения — год назад она была равна 447 млн долларов. Годовая чистая прибыль за год увеличилась с 290 млн долларов до 344 млн долларов.
Составители отчета отмечают увеличение числа платных подписчиков. За год оно выросло на 23 млн человек и достигло 138 млн. Только за отчетный квартал подписчиков стало на 9,6 млн больше, что превосходит прогнозируемый показатель 8,9 млн.
По состоянию на 31 марта 2019 года компания располагала активами общей стоимостью 27,22 млрд долларов, из которых на денежные средства и их эквиваленты приходилось 3,35 млрд долларов, а всего на текущие активы — 4,17 млрд долларов. Таким образом, основная часть активов не относится к категории текущих. Главным образом это контент, который оценивается в 20,89 млрд долларов. На недвижимость и оборудование приходится 434 млн долларов.