Кальюлад: буду голосовать против наделения Ратаса полномочиями для формирования правительства

Напомню, что политики EKRE неоднократно предпринимали попытки приуменьшить преступления Гитлера. Тех женщин, у которых по каким-то причинам нет детей, они назвали «общественно вредными элементами». Солдатам союзнического контингента они адресовали «дружеское» предупреждение: если не хотите, чтобы вас избили – не выходите из части без формы.

Риторика EKRE и их ценности не претерпели никаких изменений.

Только за последние недели лидеры EKRE успели поставить знак равенства между СССР и Европейским союзом, назвать гинекологов убийцами детей и потребовать отстранения от эфира неугодных им журналистов национального телерадиовещания.

Будущие министры EKRE сделали целый ряд невразумительных заявлений относительно своих намерений в правительстве.

Март и Мартин Хельме продолжают распространять свои теории заговора. Например, они утверждают, что Еврокомиссия и эстонские спецслужбы совместно ведут подрывную работу, направленную против EKRE.

Не далее, как вчера я принял участие в теледебатах, в ходе которых Март Хельме обвинил британского премьера Терезу Мэй в предательстве интересов своего народа. Уместны ли такие нападки в телеэфире на главу британского Кабинета со стороны эстонского министра?

Приглашение EKRE в правительство раскалывает эстонское общество и чревато негативными последствиями для межнациональных отношений.

Я по-прежнему огорчен тем, что многие представляющие интересы русской общины центристы – такие как Яна Тоом и Михаил Кылварт – не выступили против создания данной коалиции. Для них оказались важнее пост мэра Таллинна и первый номер избирательного списка на выборах в Европарламент.

Естественно, вхождение EKRE в состав правительства нанесет ущерб нашим отношениям с союзниками. В этом нет сомнений.

Исходя из всего вышесказанного, я, конечно, не могу проголосовать за предоставление Юри Ратасу полномочий, необходимых для формирования правительства, в состав которого войдет EKRE.

Депутат Рийгикогу должен исходить из соображений совести и интересов Эстонии. Я никак не могу занять по отношению к происходящему нейтральную и безразличную позицию.