Какие сигналы посылают покупателям мерцающие огни рынка недвижимости?

Индекс KV.EE, отражающий изменение цен выставленного на продажу жилья, упал до 103,2 пунктов. Это составляет 1,4 процента за месяц, передает портал Kodustiil.
Предложения о продаже жилых площадей и, в особенности, квартир, их количество и стоимость, являются большой и важной частью процесса купли-продажи. Средняя цена квадратного метра продающихся в наиболее важных, с точки зрения стоимости квартир регионах, снизилась на несколько евро.
Вероятно, одна из причин падения цены квадратного метра предлагающейся на продажу квартиры кроется в том, что продавцы недвижимости снизили свои цены на квартиры, выставленные на портале KV.EE, приблизив их, таким образом, к реальным.
Есть и другое объяснение, особенно это касается ситуации в Таллинне. А именно, замедлился рост продаж более дорогих квартир. Таким образом, статистическое снижение индекса KV.EЕ может быть хотя бы частично объяснено изменением структуры рынка предложений.
Подводя итог, можно сказать, что краткосрочные колебания на рынке жилья и изменения индекса KV.EE вполне возможны. В долгосрочной перспективе рынок купли-продажи жилья будет находиться в равновесии, что, в свою очередь, означает, что для значительных изменений нет принципиальных причин. Вряд ли стоит мчаться покупать квартиры именно в данный период времени.