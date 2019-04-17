Какие сигналы посылают покупателям мерцающие огни рынка недвижимости?

Предложения о продаже жилых площадей и, в особенности, квартир, их количество и стоимость, являются большой и важной частью процесса купли-продажи. Средняя цена квадратного метра продающихся в наиболее важных, с точки зрения стоимости квартир регионах, снизилась на несколько евро.

Вероятно, одна из причин падения цены квадратного метра предлагающейся на продажу квартиры кроется в том, что продавцы недвижимости снизили свои цены на квартиры, выставленные на портале KV.EE, приблизив их, таким образом, к реальным.

Есть и другое объяснение, особенно это касается ситуации в Таллинне. А именно, замедлился рост продаж более дорогих квартир. Таким образом, статистическое снижение индекса KV.EЕ может быть хотя бы частично объяснено изменением структуры рынка предложений.