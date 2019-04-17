Российские СМИ сообщили о скорой отставке Валентины Матвиенко

Матвиенко недавно отметила 70-летие концертом в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга и получила высшую государственную награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного, который вручается «за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». По мнению собеседников «Дождя», праздник выглядел как прощание Матвиенко с публичной политикой.

Один из них считает, что роль в ее предполагаемом уходе могло сыграть задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которое впервые произошло прямо во время заседания Совета Федерации и о котором Матвиенко узнала в последний момент.

Собеседник телеканала в Кремле отмечает, что у Матвиенко могли быть личные проблемы, хотя в целом она в хорошей форме и в состоянии выполнять все возложенные на нее функции, в том числе «уравновешивать» инициативы нижней палаты и ее председателя Вячеслава Володина. По данным источников, Дума и Совет Федерации в последнее время часто спорят по поводу законопроектов.

Вопрос об отставке председателя верхней палаты парламента может быть окончательно решен в мае. При этом собеседники телеканала в нижней палате и Кремле заявляют, что о назначении Нарышкина вместо Матвиенко в Думе известно. К тому же в последнее время Нарышкин проявляет высокую публичную активность, которую связывают с новым назначением или подготовкой к нему.

О возможности назначения Нарышкина и уходе Матвиенко также заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. А перед юбилеем Матвиенко провластные Telegram-каналы начали писать о возможной реформе Совета Федерации под руководством нового спикера и переходе к прямым выборам сенаторов.

Собеседникам «Дождя» дальнейшая карьера Матвиенко неизвестна. В феврале журналист и политик Ксения Собчак в своем Telegram-канале утверждала, что Матвиенко уговорила президента РФ Владимира Путина «отпустить ее из Совфеда на работу послом в Японию или в комитет по работе над Курильской проблемой».

По данным источников «Коммерсанта», формальным основанием для перемещения Матвиенко может стать уход на должность в структуре, которую ей предстоит «сделать влиятельной»: на посту председателя Совфеда Матвиенко вела борьбу за повышение статуса палаты и в конце 2013 года заявила, что в СФ пришли «реальные представители регионов».

По словам одного из высокопоставленных федеральных чиновников, рассматривается вариант с переходом Валентины Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда России (ПФР): с сентября 1998 года по весну 2003 года Матвиенко была вице-премьером, курировавшим социальный блок, в четырех кабинетах министров.

Собеседники газеты, знакомые с ходом обсуждения реформы системы внебюджетных фондов, подтверждают недовольство главой ПФР Антоном Дроздовым и его разногласия с Минфином и Минтрудом. Финансовое ведомство не устраивают чрезмерно высокие административные расходы фонда и фактическое отсутствие информатизации, а Минтруд недоволен подходом к работе IT-департамента ПФР.