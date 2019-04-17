ФОТО: Digitark

Какими забавными бывают названия. „Poco“ по-испански означает примерно то же, что и „little bit“ по-английски. Чуточку? Немного? Почти? Можно ли воспринимать этот телефон всерьез? Такими вопросами задается Хейго Энслинг, автор техноблога Telia Digitark.

Перед моими глазами всплывают картины из 1968 года, когда я надел свои первые крохотные лыжи, выпускавшиеся пярнуской фабрикой Viisnurk. Совсем короткие, а вместо крепления – удерживающий ногу кожаный ремешок, натянутый на пятку. Но в них можно было двигаться по снегу быстрее пешехода, совершать первые «горные» спуски. Учиться падать и держаться на ногах.

И вот с подобным предубеждением в отношении «немножко телефона» я и взял в руки позиционируемый ниже флагманской серии Xiaomi смартфон Pocophone F1. Это детский телефон? Смартфон для пожилых? Бюджетный телефон?

Отдел дизайна

Классический Android, внешне похожий как на Xiaomi Mi, так и на Samsung серии А. И, если уж сравнивать, в этот ряд можно поставить также iPhone XR. И по весу, и по длине-ширине. Задняя панель изготовлена из пластика, надежно лежащего в руке, то есть из нескользкого матового. Рамка тоже, похоже, из пластика. Но все это никак не произвело на меня впечатления дешевого телефона, скорее – крепкий средний класс.