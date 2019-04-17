Белобровцев не согласен с критикой: в столичных школах разнообразное и полезное меню

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что в школах постоянно следят за качеством питания, а также проведены исследования и опросы как на городском, так и на государственном уровне. «В октябре прошлого года Таллиннский департамент образования провел исследование на тему питания во всех школах, в результате выяснилось, что в целом питанием довольны, - сказал Белобровцев. – Конечно, были обнаружены и недочеты, которые город намерен исправить в ходе следующих конкурсов поставок. Наша цель – предложить детям качественные и вкусные школьные обеды. Разумеется, одно лишь повышение цены этого не обеспечит, необходимо также желание предлагающего услугу предприятия и сотрудничество со школой».

В Таллинне не возникало трудностей с нахождением соответствующих предприятий, так как поставки предлагали как минимум три претендента. Цена фиксированная, но претенденты могут предложить и цену ниже установленной. Для победы в конкурсе поставок иногда предлагают и другие услуги, к примеру, бесплатную кашу на завтрак.

«В процессе составления нового конкурса госпоставок представители Таллиннского департамента образования 21 января этого года встретились с представителями предприятий, предлагающих питание, чтобы обсудить выбор лучшего претендента. При этом присутствовали представители восьми предприятий, и никто не говорил, что установленной суммы в 1,34 евро недостаточно для того, чтобы предложить качественный обед, - сказал Белобровцев. – В последнем конкурсе, состоявшемся 15 апреля, участвовало четверо претендентов, а выигравшее предприятие предложило разнообразное и полезное меню за 1,34 евро».

В то же время вице-мэр подчеркнул, что, как известно, Таллинн – единственное местное самоуправление в Эстонии, обеспечивающее бесплатным питанием все учебные учреждения – с детского сада и до окончания гимназии. «Нам не хочется обременять родителей повышением цен, поэтому мы ищем другие решения, - отметил Белобровцев. – Предшествующий опыт показал, что, если родители должны участвовать в оплате питания, некоторые дети могут лишиться обеда. Это является риском для здоровья детей, именно поэтому мы продолжаем искать возможности обеспечения школьников бесплатным питанием, а с сентября 2017 года ввели его и в детских садах».

Вице-мэр подчеркнул, что в случае, если соответствующие предприятия за столом переговоров сделают конкретные и обоснованные предложения, касающиеся повышения цены школьного питания, город готов их обсудить.