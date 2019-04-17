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Вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов привел к потере 400 миллионов евро

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Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - Juventus v Ajax Amsterdam - Allianz Stadium, Turin, Italy - April 16, 2019 Juventus' Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci and team mates react after conceding their first goal scored by Ajax's Donny van de Beek REUTERS/Alberto Lingria

ФОТО: ALBERTO LINGRIA / REUTERS

Вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов после проигрыша в 1/4 финала амстердамскому "Аяксу" обернулся биржевой паникой - владельцы акций команды стали продавать ценные бумаги "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, вечером во вторник за акцию туринцев давали 1,69 евро, но рано утром торги открылись с отметки в 1,30 евро, образовав падение на 23 процента от уровня закрытия торгов предыдущего дня.

По данным Bloomberg, сейчас стоимость акций постепенно восстанавливается и составляет 1,41 евро, что на 16% ниже цены днем ранее, сообщает sports.ru.

Таким образом туринский клуб потерял за сегодняшний день около 400 миллионов евро своей биржевой стоимости. В начале сезона акции "Ювентуса" все время поднимались в цене на фоне успешных выступлений клуба и перехода из "Реала" Криштиану Роналду.

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