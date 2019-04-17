Вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов привел к потере 400 миллионов евро

Вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов после проигрыша в 1/4 финала амстердамскому "Аяксу" обернулся биржевой паникой - владельцы акций команды стали продавать ценные бумаги "Ювентуса".
Как сообщает Football Italia, вечером во вторник за акцию туринцев давали 1,69 евро, но рано утром торги открылись с отметки в 1,30 евро, образовав падение на 23 процента от уровня закрытия торгов предыдущего дня.
По данным Bloomberg, сейчас стоимость акций постепенно восстанавливается и составляет 1,41 евро, что на 16% ниже цены днем ранее, сообщает sports.ru.
Таким образом туринский клуб потерял за сегодняшний день около 400 миллионов евро своей биржевой стоимости. В начале сезона акции "Ювентуса" все время поднимались в цене на фоне успешных выступлений клуба и перехода из "Реала" Криштиану Роналду.