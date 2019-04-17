Предоставит ли Рийгикогу Юри Ратасу полномочия на формирование правительства?
Сегодня, 17 апреля, в 14:00 председатель Центристской партии Юри Ратас предстал перед парламентом, чтобы попросить поддержку на формирование правительства.
В начале пленарного заседания Ратас выступит перед парламентариями с докладом о начале формирования правительства. До голосования у депутатов Рийгикогу есть возможность задать ему два вопроса.
В 13:00 люди стали собираться перед Рийгикогу на акцию протеста. «Голосование по коалиционному договору в Рийгикогу 17 апреля - единственная возможность выразить свое мнение относительно создаваемой с EKRE коалиции и повлиять на голоса депутатов», - сказали представители движения «Да свободе!».
Поскольку на следующей неделе заседаний не будет, то, вероятно, министры принесут присягу перед Рийгикогу 29 апреля.