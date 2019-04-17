В начале пленарного заседания Ратас выступил перед парламентариями с докладом о начале формирования правительства. После этого каждый из депутатов имел возможность задать ему по два вопроса. После этого состоялось голосование, по результатам которого Рийгикогу дал свое согласие Юри Ратасу на формирование правительства. «За» высказались 55 и «против» - 44 депутата. Воздержавшихся не было. В голосовании приняли участие 99 членов парламента, отсутствовали двое депутатов.