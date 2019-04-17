Рийгикогу дал свое согласие Юри Ратасу на формирование правительства
Сегодня, 17 апреля, в 14:00 председатель Центристской партии Юри Ратас предстал перед парламентом, чтобы попросить о мандате на формирование правительства.
В начале пленарного заседания Ратас выступил перед парламентариями с докладом о начале формирования правительства. После этого каждый из депутатов имел возможность задать ему по два вопроса. После этого состоялось голосование, по результатам которого Рийгикогу дал свое согласие Юри Ратасу на формирование правительства. «За» высказались 55 и «против» - 44 депутата. Воздержавшихся не было. В голосовании приняли участие 99 членов парламента, отсутствовали двое депутатов.
Перед этим возле Рийгикогу прошла акция протеста. «Голосование по коалиционному договору в Рийгикогу 17 апреля - единственная возможность выразить свое мнение относительно создаваемой с EKRE коалиции и повлиять на голоса депутатов», - сказали представители движения «"Да" свободе!».
Поскольку на следующей неделе заседаний не будет, скорее всего министры принесут присягу перед Рийгикогу 29 апреля.