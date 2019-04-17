Картина дня: формирование нового правительства, госпитализация Дмитрия Быкова и температурный рекорд

Рийгикогу дал свое согласие Юри Ратасу на формирование правительства

Сегодня, 17 апреля, в 14:00 председатель Центристской партии Юри Ратас предстал перед парламентом, чтобы попросить поддержку на формирование правительства. Читать далее...

Проголосовавшая против нового правительства Ладынская-Кубитс: я поступила по совести

Входящая во фракцию Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс проголосовала сегодня в Рийгикогу против того, чтобы Юри Ратасу были переданы полномочия для формирования правительства. По словам Ладынской-Кубитс, она поступила так из-за неприятия риторики EKRE. Читать далее...

Самый опасный олигарх России оказался связан с Эстонией

По данным шведского государственного телевидения, оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег Swedbank защищал одного из самых опасных российских олигархов Искандера Махмудова. Читать далее...

В Кремле назвали темы переговоров Путина с Кальюлайд

Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе. Читать далее...

Опрос: входящие в новую коалицию партии поддерживают почти 50% респондентов

Центристскую партию, EKRE и "Отечество", формирующих новую правительственную коалицию, поддерживают в общей сложности 47,8% респондентов, выясняется из результатов свежего опроса, проведенного исследовательской фирмой Norstat. Читать далее...

В Эстонии резко увеличится количество военной техники

Количество военной техники в Эстонии вырастет этой весной – в рамках увеличения военного присутствия НАТО в регионе. Читать далее...

Вот это цифры! В Эстонии зафиксирован температурный рекорд

Сегодня в Пярнумаа родился рекорд тепла этого года. Читать далее...

Так что там с Ласнамяэ, нарывом и солидарностью?

Пока премьер-министр Юри Ратас в 155-й раз смаковал слово «солидарность» и отделывался пустыми ответами на уже формальные, в общем, вопросы оппозиции, его новые союзники на сайте Uued Uudised вовсю демонстрировали ту степень солидарности, к которой, очевидно, готовы политики из EKRE. Читать далее...

"России все-таки пришлось вводить войска". Российские писатели о войне в Донбассе

Пока российские власти и государственные СМИ пятый год продолжают отрицать участие России в войне на востоке Украины, писатели позволяют себе более откровенно рассказывать о том, кто и как принимал участие в боевых действиях. Читать далее...

Опрос: от встречи Кальюлайд и Путина ждут оживления экономических отношений

По заказу газеты Postimees фирма Kantar Emor провела опрос, в котором спросила у 1312 человек, чего они ждут от встречи Кальюлайд и Путина. Две трети респондентов хотят, чтобы на встрече президентов обсудили оживление экономических связей между Эстонией и Россией. Читать далее...

«Скорее за собаку проголосую». Почему Старый Крым не любит Порошенко