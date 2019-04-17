Картина дня: формирование нового правительства, шалость первоклассников и госпитализация Дмитрия Быкова

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Предоставит ли Рийгикогу Юри Ратасу полномочия на формирование правительства?
Сегодня, 17 апреля, в 14:00 председатель Центристской партии Юри Ратас предстал перед парламентом, чтобы попросить поддержку на формирование правительства. Читать далее...
Опрос: входящие в новую коалицию партии поддерживают почти 50% респондентов
Центристскую партию, EKRE и "Отечество", формирующих новую правительственную коалицию, поддерживают в общей сложности 47,8% респондентов, выясняется из результатов свежего опроса, проведенного исследовательской фирмой Norstat. Читать далее...
В Эстонии резко увеличится количество военной техники
Количество военной техники в Эстонии вырастет этой весной – в рамках увеличения военного присутствия НАТО в регионе. Читать далее...
Опрос: от встречи Кальюлайд и Путина ждут оживления экономических отношений
По заказу газеты Postimees фирма Kantar Emor провела опрос, в котором спросила у 1312 человек, чего они ждут от встречи Кальюлайд и Путина. Две трети респондентов хотят, чтобы на встрече президентов обсудили оживление экономических связей между Эстонией и Россией. Читать далее...
«Скорее за собаку проголосую». Почему Старый Крым не любит Порошенко
Спросите у жителей Мариуполя - местной метрополии, полумиллионного портового города на берегу Азовского моря, - с чем у них ассоциируется поселок Старый Крым, что в пяти километрах отсюда, и в ответ вы, скорее всего, услышите две вещи. Читать далее...
Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе
Писатель, журналист и оппозиционер Дмитрий Быков внезапно госпитализирован в Уфе, где должен был выступить 16 апреля. Он почувствовал себя плохо накануне вечером. Читать далее...
С глазу на глаз с полицейским: шалость первоклассников привела к настоящему допросу
Чтобы призвать к порядку расшалившихся учеников первого класса школа пригласила на место полицию, а не родителей. Читать далее...
Кальюлад: буду голосовать против наделения Ратаса полномочиями для формирования правительства
Сегодня в Рийгикогу пройдет голосование по вопросу о предоставлении Юри Ратасу полномочий, необходимых для формирования правительства. Голосование будет открытым. У каждого депутата Рийгикогу будет три возможности - проголосовать за, против, либо воздержаться. Я по-прежнему выступаю против того, чтобы в состав правительства вошла праворадикальная и популистская партия EKRE, пишет экс-центрист Раймонд Кальюлайд в своем блоге.
Женщина умерла и все завещала другому: старик боится остаться без всего
Мужчина в зрелом возрасте нашел себе спутницу жизни и прожил с ней десяток лет в ее доме. Но вдруг она умерла, и он остался один. По завещанию имущество жены унаследовал другой мужчина, моложе на поколение, который много лет приходил помогать пожилой паре. Своего спутника жизни женщина не забыла: ее воля гласила, что он может остаться спокойно доживать свой век в этом доме. Но ее желание рассыпалось в прах. Читать далее...