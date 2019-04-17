Картина дня: формирование нового правительства, шалость первоклассников и госпитализация Дмитрия Быкова

Предоставит ли Рийгикогу Юри Ратасу полномочия на формирование правительства?

Сегодня, 17 апреля, в 14:00 председатель Центристской партии Юри Ратас предстал перед парламентом, чтобы попросить поддержку на формирование правительства. Читать далее...

Опрос: входящие в новую коалицию партии поддерживают почти 50% респондентов

Центристскую партию, EKRE и "Отечество", формирующих новую правительственную коалицию, поддерживают в общей сложности 47,8% респондентов, выясняется из результатов свежего опроса, проведенного исследовательской фирмой Norstat. Читать далее...

В Эстонии резко увеличится количество военной техники

Количество военной техники в Эстонии вырастет этой весной – в рамках увеличения военного присутствия НАТО в регионе. Читать далее...

Опрос: от встречи Кальюлайд и Путина ждут оживления экономических отношений

По заказу газеты Postimees фирма Kantar Emor провела опрос, в котором спросила у 1312 человек, чего они ждут от встречи Кальюлайд и Путина. Две трети респондентов хотят, чтобы на встрече президентов обсудили оживление экономических связей между Эстонией и Россией. Читать далее...

«Скорее за собаку проголосую». Почему Старый Крым не любит Порошенко

Спросите у жителей Мариуполя - местной метрополии, полумиллионного портового города на берегу Азовского моря, - с чем у них ассоциируется поселок Старый Крым, что в пяти километрах отсюда, и в ответ вы, скорее всего, услышите две вещи. Читать далее...

Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе

Писатель, журналист и оппозиционер Дмитрий Быков внезапно госпитализирован в Уфе, где должен был выступить 16 апреля. Он почувствовал себя плохо накануне вечером. Читать далее...

С глазу на глаз с полицейским: шалость первоклассников привела к настоящему допросу

Чтобы призвать к порядку расшалившихся учеников первого класса школа пригласила на место полицию, а не родителей. Читать далее...

Кальюлад: буду голосовать против наделения Ратаса полномочиями для формирования правительства

Сегодня в Рийгикогу пройдет голосование по вопросу о предоставлении Юри Ратасу полномочий, необходимых для формирования правительства. Голосование будет открытым. У каждого депутата Рийгикогу будет три возможности - проголосовать за, против, либо воздержаться. Я по-прежнему выступаю против того, чтобы в состав правительства вошла праворадикальная и популистская партия EKRE, пишет экс-центрист Раймонд Кальюлайд в своем блоге.

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