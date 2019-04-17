Смотрите дискуссию с Васей Обломовым в рамках «Голосов России»!

Помимо творческих достижений, заполненных до отказа концертных залов и десятков миллионов просмотров на YouTube, Обломов может похвастаться университетскими дипломами по специальностям история и юриспруденция. Певец протеста, сатирик, смелый гражданин – так обычно характеризуют его творчество.

В среду, 17 августа, в 16.30 Фонд Открытой Эстонии в рамках серии обсуждений «Голоса России» будет транслировать дискуссию с Васей Обломовым, которая пройдет на русском языке. Читатели Rus.Postimees тоже могут ее посмотреть на нашем портале.