Ср, 17.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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Смотрите дискуссию с Васей Обломовым в рамках «Голосов России»!

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Обложка нового альбома исполнителя.

ФОТО: Сайт Васи Обломова

Завтра, 18 апреля, в Таллинне даст концерт российский музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров), у которого в конце этой недели выходит новый альбом «Этот прекрасный мир».

Помимо творческих достижений, заполненных до отказа концертных залов и десятков миллионов просмотров на YouTube, Обломов может похвастаться университетскими дипломами по специальностям история и юриспруденция. Певец протеста, сатирик, смелый гражданин – так обычно характеризуют его творчество.

В среду, 17 августа, в 16.30 Фонд Открытой Эстонии в рамках серии обсуждений «Голоса России» будет транслировать дискуссию с Васей Обломовым, которая пройдет на русском языке. Читатели Rus.Postimees тоже могут ее посмотреть на нашем портале.

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