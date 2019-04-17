Фото: в центре Таллинна столкнулись Porsche и BMW

Как сообщила порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, по предварительным данным, автомобиль Porsche совершил разворот в не предназначенном для этого месте. Произошло столкновение с автомобилем BMW. Пострадала женщина, находившаяся за рулем BMW, скорая доставила ее на медосмотр в больницу. Управлявшая Porsche женщина не пострадала.

«Средства организации дорожного движения, будь то дорожные знаки или дорожная разметка, имеют конкретную функцию и зачастую пренебрежение этими элементарными требованиями приводят к ДТП, которых можно было бы легко избежать, соблюдая правила», - сказала старший комиссар центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева.

В этом году в Таллинне произошло 116 ДТП, в которых погибло три человека и повреждения получили 142 человека.