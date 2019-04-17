Лидеры соцдемов рассуждали в Нарве, чем грозит региону новая правительственная коалиция

Временное правительство?

На встречу, которая прошла в театральном центре Vaba Lava, собрались более 60 нарвитян, в основном - пенсионного возраста. Евгений Осиновский рассказал им о том, что по всей Европе к власти приходят праворадикальные партии. Так, на прошедших на днях выборах в Финляндии местной праворадикальной партии не хватило для победы всего пять тысяч голосов.

В Эстонии EKRE увеличила свое представительство в парламенте с семи до 19 мест. По мнению Осиновского, премьер-министр Юри Ратас, вступая с этой партией в коалицию, фактически, оказывается у нее в заложниках, поскольку только с голосами EKRE коалиция сможет проводить свои решения в Рийгикогу. При этом, идеологии вступающих в коалицию партий настолько различаются, что им не удается договориться по многим конкретным вопросам.

“Решений ключевых проблем эстонского общества в коалиционном договоре можно не искать, потому что этих решений там нет, - заявил Евгений Осиновский. - Они по большинству вопросов договориться просто не смогли. С другой стороны, если до выборов разные партии обещали нужные в контексте эстонского общества изменения - будь это рост пенсий, улучшение доступности здравоохранения, бесплатный детский сад и так далее - то с новым правительством, скорее всего, не случится ничего”.

По мнению Осиновского, партиям в новом правительстве не удастся найти деньги на выполнение своих предвыборных обещаний, и правительство проработает один-два года. Но за это время радикалы могут нанести вред государственным институтам.

Ида-Вирумаа больше не в приоритете

По словам Катри Райк, которая после смены правительства станет депутатом Рийгикогу от Ида-Вирумаа, среди предвыборных обещаниях разных партий для этого региона чаще всего встречались обещания увеличить транспортную связь с Таллинном - расширить шоссе, улучшить железнодорожное сообщение.

“Их в сегодняшней программе коалиции нет, - сказала Катри Райк. - О них сказано “планируем”, “обсуждаем”... Ида-Вирумаа упоминается в коалиционном договоре только в двух местах. Первое - где идет речь об эстонской школе Кохтла-Ярве, и этот пункт можно понять очень по-разному. И второе - где написано о планах сделать анализ сланцевой промышленности. Анализ, а не строительство какого-то нового завода”.

Впрочем, Катри Райк не спешит делать категоричные выводы и об отношении нового правительства к Северо-Востоку говорит так: “Поживем - увидим”.

“В прошлом правительстве, наконец-то удалось добиться, что отдельная программа по развитию Ида-Вирумаа была принята. Но была принята без реального плана финансирования”, - сказал на встрече в Нарве Евгений Осиновский.

По его мнению, нужно законодательно прописать, что определенная часть налогов на загрязнение окружающей среды, которые платят предприятия Ида-Вирумаа, возвращалась обратно в этот регион. Это могло бы давать на развитие региона от десяти до тридцати миллионов евро в год. Но принятие такого решения напрямую зависит от того, что политики считают своими приоритетами, поскольку потребности в инвестициях по всей Эстонии серьезно превышают возможности государственного бюджета.

Многогранная нелюбовь к чужакам

“Другой момент, и он может оказаться важнее - это вопрос разжигания межнациональной розни и конфликтов, - сказал Евгений Осиновский. - Ведь если в какой-то момент из зала парламента депутаты начинают говорить, что мы готовы эскалировать насилие, что есть люди первого сорта, а есть люди второго сорта, то это начинает передаваться и в само общество. Например, на прошлой неделе к конторе социал-демократов в Таллинне подошел один молодой парень, поднял руку и сказал “Хайль Гитлер”. Такого пять лет назад не было. Нормализуются высказывания, которые пять лет назад, даже если кто-то так думал, считались нецивилизованными. По отношению к жителям этого региона риски на самом деле существуют. Если мы посмотрим на предыдущие высказывания представителей EKRE - “риск безопасности”, “пятая колонна”, “раковая опухоль” и так далее - это может очень быстро повлиять на межнациональные отношения”.

По мнению Марины Кальюранд, соцдемам важно понять, почему за них проголосовало меньше избирателей, а за EKRE - больше. Пока, насколько можно судить, такого понимания у них нет. Кальюранд рассказала о ситуации, которая ее поразила: