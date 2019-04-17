Важная информация: звонки из Эстонии в Европу станут в несколько раз дешевле

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что до сих пор официально регулируемые предельные цены действовали в отношении звонков из Европы в Эстонию. Теперь же более выгодными станут и звонки из Эстонии.

С 15 мая стоимость минуты разговора для частных лиц при звонках на номера в Европе будет до 0,228 евро, а максимальная стоимость отправки текстового сообщения - 0,072 евро.

«Если раньше стоимость звонков в европейские страны могла в разрезе стран отличаться в несколько раз, то теперь цены выравниваются и у всех операторов будут примерно на одном уровне. Несмотря на то, что официальная регуляция касается только частных лиц, компания Tele2 сама приняла решение установить тот же уровень и для бизнес-клиентов», – сказал Уусъярв.

«Операторы, конечно, потеряют один из источников дохода, но в широком плане это сделает цены более прозрачными, и люди начнут, без сомнения, чаще пользоваться услугами. Со своей стороны мы сделаем еще дополнительные скидки и добавим в наши популярные пакеты „Свобода 8“, „Свобода 100“ и „Неограниченная свобода“, „Бизнес в Северных странах 30“, „Неограниченный бизнес в Северных странах“ и „Неограниченный бизнес в Европе“ сто минут бесплатного разговорного времени при звонках из Эстонии на номера в странах ЕС», – пообещал Уусъярв.