В Лехтсе полыхает дом, найден труп

Здание почти полностью уничтожено огнем. Пожарные вытащили из горящего дома труп. Очевидно, речь идет о дочери хозяина.

Дом вот-вот грозит обвалиться.

По словам соседа, последние два месяца одна из дочерей жила у отца. Оба они любили выпить.

Соседка видела дочь сегодня в 10 утра в магазине. Казалось, что она несколько выпила, и у нее явно было похмелье. Поскольку у женщины не хватало денег, она купила банку пива. Затем соседка слышала, как дочь хозяина где-то достала денег и пошла в магазин за водкой и сигаретами.

Соседка давно опасалась, что соседний дом загорится, поскольку его хозяева зимой перетапливают.

По словам самого хозяина, в тот момент, когда дом загорелся, он находился в бане. По его словам, огня в доме не разводили, и он не знает, от чего мог начаться пожар. Дочь его в какой-то момент, по его словам, ушла.

Тушение затруднялось в связи с тем, что пожарным приходилось привозить воду издалека. Поскольку рядом с домом находится главная линия электропередач, которую пришлось отключить, весь поселок остался без электричества.