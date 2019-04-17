Луйк: встреча президентов Эстонии и России будет сложной

Встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с главой российского государства Владимиром Путиным в четверг, 18 апреля, безусловно, будет сложной, считает министр обороны и бывший посол в России Юри Луйк.
«Понятно, что встреча с главой российского государства так или иначе будет трудной», - сказал Луйк, ссылаясь на то, что точное время встречи все еще неизвестно, передает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
«Безусловно, Россия тоже придет на переговоры со своей повесткой дня. Для российской дипломатии характерна большая содержательность и инертность. Такого, что просто попьют чай, не будет. Российская сторона всегда очень хорошо подготовлена и готова вдаваться в детали, когда поднимает некоторые вопросы», - подчеркнул Луйк.