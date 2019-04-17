Центральный союз работодателей Эстонии возглавит Арто Аас

Об этом BNS сообщила пресс-служба союза, отметив, что перед этим Аас прекратит свои полномочия депутата Рийгикогу и выйдет из рядов Партии реформ. Ему на смену в парламент придет в качестве замещающего члена Сигне Рийсало.

Нынешний руководитель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар, который занимал этот пост два срока подряд, на этот раз в конкурсе не участвовал.

По словам председателя совета организации Кай Реало, Арто Аас является сильным руководителем, имеющим длительный опыт в управлении государством и формировании политики. «Арто известен как человек дела, а также как основательный, открытый для диалога переговорщик. Кроме того, у него обширные знания в важных для работодателей сферах, таких как государственная реформа, предпринимательская среда, образование», - отметила Кай Реало.

«Центральный союз работодателей работает с двумя другими субъектами рынка труда — правительством и профсоюзами, являясь самой авторитетной организацией предпринимательской среды. Я хочу применить свой опыт и знания для того, чтобы еще больше повысить роль союза работодателей и таким образом отстаивать предпринимательскую среду и развивать жизнь в Эстонии» - сказал Аас.