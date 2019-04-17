Почти +20! В Эстонии зафиксирован тепловой рекорд

Между 15 и 16 часами в Казари измерили максимальную и минимальную температуры: соответственно 19,4 и 17 градусов. В волости Хяэдемеэсте в Лаади сегодня после полудня было 18,6 градуса, столько же было в деревне Салевере (волость Ляэнеранна).