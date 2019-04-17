Почти +20! В Эстонии зафиксирован тепловой рекорд

Сегодня в Пярнумаа родился рекорд тепла этого года: в волости Ляэнеранна в Казари термометр после полудня показал около 20 градусов тепла.
Между 15 и 16 часами в Казари измерили максимальную и минимальную температуры: соответственно 19,4 и 17 градусов. В волости Хяэдемеэсте в Лаади сегодня после полудня было 18,6 градуса, столько же было в деревне Салевере (волость Ляэнеранна).
В Пярну после полудня зафиксировали 16,5 градуса. Средняя суточная температура по состоянию после полудня девять градусов. Минимальная температура в Пярну была ночью: 1,9 градуса.
На острове Кихну самая высокая температура за сутки составила 16,2 градуса, а самая низкая - 4,4 градуса. Средняя суточная температура на острове - 8,4 градуса.