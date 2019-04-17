Пророссийский сепаратист в Донбассе. ФОТО: VIKTOR DRACHEV/AFP/Scanpix

Пока российские власти и государственные СМИ пятый год продолжают отрицать участие России в войне на востоке Украины, писатели позволяют себе более откровенно рассказывать о том, кто и как принимал участие в боевых действиях.

После победы Владимира Зеленского в первом туре украинских президентских выборов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата о его готовности вести переговоры с Россией о судьбе самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Москва не является участницей конфликта на востоке Украины, это внутриукраинский конфликт. Конфликт могут решить сами украинцы", - в очередной раз повторил пресс-секретарь Владимира Путина.

К пятилетию начала боевых действий в Донбассе Русская служба Би-би-си изучила тексты российских писателей, некоторые из которых непосредственно принимали участие в них. В их книгах другая картина - не похожая на ту, которую описывает Песков.

"Командовал генерал из одной соседней северной страны"

Свой свежий роман о событиях в Донбассе, вышедший несколько недель назад в издательстве АСТ, Захар Прилепин определил как фантасмагорию. Видимо, на тот случай, чтобы можно было все объяснить художественной выдумкой, если кто-то решит всерьез изучить изложенные в нем факты.

В Донецке Прилепин провел почти два года, с осени 2016 года по лето 2018-го, занимая пост советника лидера Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и будучи заместителем командира батальона, созданного по инициативе писателя.

В ДНР он прибыл после заключения вторых минских соглашений, когда ни одна из воюющих сторон уже не проводила крупных наступательных операций, а покинул незадолго до смерти лидера ДНР Захарченко, которого взорвали в донецком кафе "Сепар".

В публичном пространстве вертикаль управления войсками в ДНР выглядела довольно причудливо: министром обороны при Захарченко числился местный житель Владимир Кононов, брифинги для СМИ проводил другой местный житель Эдуард Басурин, называвшийся заместителем командующего корпуса ДНР. При этом кто, собственно, руководил этим корпусом, а значит и всеми войсками непризнанной республики, нигде не сообщалось.

Прилепин вполне откровенно отвечает на вопрос, кто на самом деле руководил армией ДНР: "Корпусом командовал армейский генерал, явившийся из одной соседней северной страны".

Писатель даже иронизирует по поводу заявлений официальной Москвы, где все эти годы твердили, что если российские военные и принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, то это либо отпускники, либо военные пенсионеры.

"Возможно, генерал был уже на пенсии, кто знает, кто знает, - пишет он и отмечает, что регулярно проводилась их ротация. - Комкоры время от времени сменялись. На смену одному являлся другой, тоже, наверное, пенсионер - хотя по виду и не скажешь".

При этом Прилепин невысоко оценивает присылаемых из России военных специалистов - и снова шутит: "На одного толкового заехавшего сюда офицера приходилось три залетных, которые там, на севере, всем надоели - и теперь были сосланы в донецкие степи, чтобы дома их не расстреливать".

С Путиным, по версии Прилепина, глава ДНР Захарченко говорил всего один раз в жизни по телефону и якобы получил от президента России лаконичную команду: "Работайте".

Известно, что в ноябре 2017 года Путин созвонился с лидерами ДНР и ЛНР и обсудил с ними инициативу по масштабному обмену пленными, который состоялся через месяц.

Если верить писателю, Захарченко, возвращаясь из Москвы, был очень недоволен тем, что управление всей экономикой региона передается украинскому олигарху (в книге он называет его Гурченко), вынужденному покинуть Украину вместе с Виктором Януковичем. Это, судя по всему, намек на бизнесмена Сергея Курченко.

Незадолго до своей смерти в августе 2018 года Захарченко просил Прилепина встретиться с Путиным и обсудить с ним судьбу Донбасса, пишет автор.

А накануне взрыва, рассказывает Прилепин, к лидеру ДНР приехала делегация представителей одной из российских спецслужб, требуя уволить министра налогов и сборов Александра Тимофеева, взявшего под контроль большинство отраслей республиканской экономики. Захарченко якобы пытался его отстоять.

При этом писатель пересказывает версию, согласно которой операцию по ликвидации Захарченко провела Служба безопасности Украины - но, кажется, сам не очень в нее верит.

"85 дней Славянска"

Националист Александр Жучковский отправился в Донбасс весной 2014 года и с тех пор продолжает собирать средства на нужды ДНР и ЛНР. Недавно он утверждал, что за пять лет было собрано более 130 млн рублей и произведено 44 поставки обмундирования, снаряжения и спецсредств для бойцов ДНР и ЛНР.

Осенью 2018 года в издательстве "Черная сотня" он выпустил книгу-хронику, в которой подробно описывается захват Славянска группой Игоря Стрелкова (Гиркина) и последовавшее затем трехмесячное противостояние с вооруженными силами Украины за контроль над городом.

Жучковский утверждает, что захват Славянска был инициативой Стрелкова, которого в тот момент поддержали политтехнолог Александр Бородай и бизнесмен Константин Малофеев. Последний якобы выделил на донбасскую операцию сотни тысяч долларов. Малофеев всегда отрицал, что поддерживал боевые действия в Донбассе.

Специально для книги Бородай рассказал автору, что накануне 12 апреля, когда группа Стрелкова захватила город, из Москвы операцию пытались отменить: "В московском аэропорту собрались люди, прибывшие из важной зарубежной поездки, как раз связанной с украинскими событиями... Мне было предложено отозвать Стрелкова в Москву".

Но дозвониться ему Бородай не сумел, потому что будущий "министр обороны" ДНР отключил телефон, предугадав подобное развитие ситуации и не желая менять собственные планы насчет Донбасса.

Жучковский признает, что население и элиты Донбасса были не готовы к началу вооруженного противостояния с Киевом, но в него их успешно втянула группа Стрелкова.

"Знаете, чем стрелковцы отличались от местных? От них пахло войной и какой-то неотвратимой решимостью, - рассказал автору один из ополченцев с позывным "Буйный". - Они заходили и в принципе понимали, что придется воевать и лить кровь. Они пришли, чтобы воевать".

Жучковский неоднократно повторяет в книге, что на протяжении всей осады Славянска регулярная российская армия не принимала участия в боевых действиях.

Однако, пишет он, ближе к концу лета 2014 года, когда Славянск был уже оставлен, а украинские войска почти отрезали Донецк с Луганском от российской границы и были близки к полной победе над самопровозглашенными республиками, российское вторжение все же случилось.

В российских СМИ оно называлось контрнаступлением ДНР и ЛНР, в результате которого украинская армия потерпела ряд чувствительных поражений, а границы двух республик оказались примерно такими, какими они остаются сейчас.

Кремль и российские военные всегда категорически отрицали любую причастность к боевым действиям в Донбассе.

"За лето 2014 года произошло все буквально так, как прогнозировал Стрелков: отряды ополчения были почти раздавлены, отрезаны от российской границы, в РФ хлынули сотни тысяч беженцев, - пишет Жучковский. - И России все-таки пришлось вводить войска, хоть и неофициально. Сделай это Москва в конце июня - начале июля, то Славянск до сих пор был бы под русским флагом".

В другом месте книги он возвращается к этой мысли: "Без российской поддержки ополчение бы до осени не удержалось. Долгожданная помощь пришла только в середине августа. Незадолго до этого, 15 августа, Игорь Стрелков был вынужден покинуть Донбасс - видимо, это было одним из условий военной помощи РФ".

Эту помощь писатель, ссылаясь на участников событий, называет "Северным ветром".

Жучковский поясняет: "Говорить об этой помощи прямо было не принято, чтобы не подставлять Россию перед Западом. Впрочем, ни для кого в мире это секретом не было, да и участники Донбасской войны со временем прямо или косвенно участие российских войск в войне признавали".

Автор книги утверждает, что Россия также поддерживала самопровозглашенные республики поставками тяжелых вооружений. Техника из России якобы приходила на российско-украинскую границу, где ее распределяли между четырьмя вооруженными формированиями: "Оплотом" Александра Захарченко, "Востоком" Александра Ходаковского, гарнизоном Горловки во главе с Игорем Безлером и Славянском.

Еще в книге сказано, что у каждого из командиров был свой отдельный куратор в России, поэтому поставки шли не централизованно и распределялись не поровну: "У Безлера уже в середине июня было две установки реактивной артиллерии "Град", у "Оплота" и "Востока" - по пять танков, тогда как у Славянска к концу июня было всего два танка и ни одного "Града".

Пока донбасские полевые командиры рассказывали представителям центральных российских телеканалов, что ополчение воюет исключительно тем вооружением, которое ему удалось захватить у украинской армии, только в Славянск за май и июнь 2014 года, пишет Жучковский, из России якобы было отправлено около 10 колонн с бронетехникой, минометами и боеприпасами.

А потом - еще три танка, пять БМП, два БТР, две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона" и пять зенитных установок ЗУ-23-2.

Российские власти отрицают, что с территории страны на Украину направлялась военная техника.

"За все время обороны Славянска с "большой земли" поступило до 1800 автоматов различных модификаций, около семисот СКС, 100 пулеметов, 100 СВД, 10 "Утесов", 10 АГС и другое", - перечисляет марки оружия автор книги. Каких-либо доказательства этих рассказов в книге нет.

"Войны распавшейся империи"

Журналист-международник Игорь Ротарь пишет сам о себе - в качестве военного корреспондента поработал на всех войнах на территории бывшего СССР: в Донбассе, Приднестровье, во время осетино-ингушского и грузино-абхазского конфликтов, гражданской войны в Таджикистане, двух войн в Чечне.

А также в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Руанде, Косово и Албании. Свою книгу "Войны распавшейся империи. От Горбачева до Путина" он выпустил в издательстве "Эксмо" в 2018 году.

Хотя сейчас автор книги работает в лояльном российским властям издании Lenta.ru, в книге, сравнивая события в Донбассе с войной в Приднестровье 20-летней давности, он делает однозначный вывод: "Оба конфликта управляются Кремлем".

"Когда в Восточной Украине зародилось сепаратистское движение, у меня появилось устойчивое ощущение дежавю: все это мы уже "проходили" в Приднестровье, - пишет автор. - Действительно, сходство просто поразительное: бешеный энтузиазм населения, те же обвинения в фашизме правого берега - в одном случае Днепра, в другом Днестра. Приднестровцы говорили, что согласны быть молдаванами, но не румынами, жители Донбасса заявляют, что они украинцы, но не "бандеровцы".

Ротарь отмечает и другие общие черты у этих войн: умышленное нагнетание страстей через СМИ, запугивание населения тем, что "все славяне будут объявлены людьми второго сорта", культивируемая сверху ностальгия по советскому прошлому с заботой о памятниках Владимиру Ленину и старой топонимике.

"Для Москвы Приднестровье было "учебным полигоном" перед Донбассом. Донецкую и Луганскую народные республики создавали "специалисты по непризнанным государствам" из Приднестровья, - пишет Ротарь. - Так, бывший глава МГБ ПМР Владимир Антюфеев одно время работал заместителем председателя "совета министров ДНР", бывший вице-президент ПМР Александр Караман занимал пост "министра иностранных дел ДНР". "Обкатку" на приднестровской войне прошли и Игорь Стрелков, и бывший премьер ДНР Александр Бородай".

Автор книги считает, что в Донбассе Путин проводит ту же политику, какую в Приднестровье до него проводили Михаил Горбачев и Борис Ельцин.