Ср, 17.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

Март Хельме: у меня всегда хватало денег, я умею их делать

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Март Хельме.

ФОТО: Madis Sinivee

Лидер EKRE Март Хельме рассказал Äripäev, что у него есть четкое представление о том, что такое экономика, потому что у него до сих пор есть фирма, которая, правда, из-за его политической деятельности теперь не особо активна.

"Я всю жизнь умел делать деньги, никогда не было такого, чтобы их не хватало", - сказал он.

Хельме принадлежит паевое товарищество Мыза Сууре-Ляхтру, доход от которого с 2013 года не превышал 5000 евро в год, за все это время предприятие ни разу не вышло в прибыль и ежегодно терпело убытки в пару тысяч евро.

Подробнее в Äripäev.

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